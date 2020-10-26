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Видео - "Бук", "Тайфун" и "Верба" отразили удар баллистических и крылатых ракет

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© Video : RT на русском
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Sputnik Молдова
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На полигоне Капустин Яр, расположенном в Астраханской области, прошли учения подразделений противовоздушной обороны. В ходе отработки действий по отражению массированного ракетного удара, зенитчики пяти подразделений ПВО успешно организовали оборону.

Зенитчики пяти зенитных ракетных соединений Южного, Центрального и Восточного военных округов, проходящие переподготовку в учебном центре боевого применения войсковой ПВО, успешно организовали эшелонированную противовоздушную оборону и отразили массированный удар баллистических и крылатых ракет.

Начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ, генерал-лейтенант Александр Леонов отметил, что в ходе учения зенитчики отразили не только ракетную атаку, но и налет беспилотников.

В ходе учения была создана группировка ПВО, в состав которой вошли зенитные ракетные системы и комплексы: "С-300В4", "Бук-М3", "Тор-М2", а также расчеты боевых машин "Тайфун-ПВО" и ПЗРК "Верба".

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