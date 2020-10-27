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Видео - Хабиб Нурмагомедов завершил спортивную карьеру

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© Video : youtube / Farid Muslimov / Ruptly / youtube / UFC Russia / instagram / khabib_nurmagomedov / youtube / Omar abu Haydar / vk / teamkhabib / youtube / Khabib Nurmagomedov / instagram / jonnybones / ufc.com / twitter / @JonnyBones
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/1a/32172634.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201027/32172667/Video-Khabib-Nurmagomedov-zavershil-sportivnuyu-kareru.html

На счету Хабиба 29 побед и ни одного поражения, по словам спортсмена в ближайшее время он намерен "отдохнуть и все осмыслить".

Этот бой стал завершающим в карьере Хабиба: в поединке с американцем Джастином Гэтжи он в третий раз защитил пояс чемпиона UFC. На счету Хабиба 29 побед и ни одного поражения! Хабиб Нурмагомедов начал заниматься борьбой еще в детстве под руководством отца – заслуженного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Уже в 16 лет Хабиб вошел в тройку лучших самбистов России, а в 2012 подписал контракт со спортивной организацией UFC, проводящей бои по смешанным единоборствам. Все это время с Хабибом был его отец, который за свою тренерскую карьеру воспитал 18 чемпионов мира. Летом 2020 года Абдулманап скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

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