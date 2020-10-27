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Видео - Ночная перестрелка: российские мотострелки провели учения в горах

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Sputnik Молдова
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Российские военные провели учения на полигоне Ляур в горах Таджикистана. Командование поставило задачу – отбить внезапное ночное нападение и организовать подвижную оборону, чтобы под непрерывным огнем измотать условного противника и нанести ему максимальный урон.

В отражении атаки приняли участие 500 мотострелков 201-й российской военной базы в Таджикистане, также были задействованы несколько РСЗО "Град" и бронетранспортеры БТР-82А, усиленные гранатометными расчетами АГС-17 и РПГ-7В. Военные с помощью приборов ночного видения обнаружили, взяли "в клещи" и шквальным огнем из всех видов вооружений уничтожили силы противника.

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