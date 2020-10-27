Видео - "Спас мир курьезным способом", одесский лихач рассказал о причинах ДТП

Житель Одессы угнал внедорожник и протаранил авто полицейских, перед этим лихач врезался в забор и совершил три ДТП.

Как заявили в полициии, 41-летний мужчина украл ключи от джипа у посетительницы заведения, в котором отдыхал. На чужом автомобиле лихач столкнулся с забором и двумя машинами, в результате чего пострадал один из их водителей. В отделении полиции водитель заявил, что в него "вселился Господь Бог". Смотрите на видео, как угонщик под амфетамином хотел спасти мир.

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