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Видео - Работает полиция: обыск в доме "грабителя из Зугдиди"

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Sputnik Молдова
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Правоохранительные органы Грузии напали на след преступника, он оказался жителем небольшого населенного пункта на западе страны.

По информации грузинских спецслужб, человеком, который напал на отделение "Банка Грузии" в Зугдиди и захватил в нем заложников, оказался житель села Григолиши. К нему домой с обыском наведались сотрудники полиции. 

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по факту террористического акта, захвата заложников в террористических целях, а также приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия.

Машина патрульной полиции в Зугдиди.
photo: Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Захват заложников произошел в одном из городов Грузии
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Захват заложников в одном из филиалов Банка Грузии в центре Зугдиди произошел 21 октября. Преступник был вооружен автоматом и гранатой. Среди заложников оказались не только сотрудники банка, но и клиенты.

Злоумышленник потребовал у властей выплатить ему 500 тысяч долларов. Хотя первоначально СМИ сообщили, что террорист сдался полиции, на самом деле он, после того как его требования были удовлетворены, покинул здание, прикрываясь заложниками, затем отпустил их и скрылся.

Поиски дерзкого налетчика продолжаются.

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