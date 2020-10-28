Видео - Шуточное голосование: животные предсказали исход выборов в США

"Электоральный эксперимент" прошел в красноярском зоопарке: его питомцы решали, кто станет американским президентом.

Все ближе день выборов президента США. Утихли финальные дебаты и даже началось досрочное голосование. Например, действующий президент нынешний хозяин Белого дома еще в субботу отдал свой голос "за парня по имени Трамп".

Вот и в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей" решили дать возможность в шутку проголосовать "крутым ребятам", тиграм и медведю. Им предложили выбрать будущего американского лидера, для чего в вольеры принесли по два арбуза с портретами кандидатов.

Кстати, такие шуточные предсказания в "Роевом ручье" устраивают не впервые.

Питомцы зоопарка уже "голосовали" на предыдущих президентских выборах в США в 2016 году, "предсказывали" итоги футбольных матчей, и даже предрекли победу нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в 2019 году.

За кого "проголосовали" животные в этот - узнайте в нашем ролике.

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