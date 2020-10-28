22:04 28 Октября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.16
  • USD17.05
  • RUB0.22
  • RON4.13
  • UAH0.60
Поиск
Видео

Видео - Шуточное голосование: животные предсказали исход выборов в США

Получить короткую ссылку
73 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/1c/32201168.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201028/32201251/video---shutochnoe-golosovanie-zhivotnye-predskazali-iskhod-vyborov-v-usa.html

"Электоральный эксперимент" прошел в красноярском зоопарке: его питомцы решали, кто станет американским президентом.

Все ближе день выборов президента США. Утихли финальные дебаты и даже началось досрочное голосование. Например, действующий президент нынешний хозяин Белого дома еще в субботу отдал свой голос "за парня по имени Трамп".

© Sputnik / Роман Махмутов
Выборы в США могут превратить страну в фильм ужасов

Вот и в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей" решили дать возможность в шутку проголосовать "крутым ребятам", тиграм и медведю. Им предложили выбрать будущего американского лидера, для чего в вольеры принесли по два арбуза с портретами кандидатов. 

Кстати, такие шуточные предсказания в "Роевом ручье" устраивают не впервые.

Питомцы зоопарка уже "голосовали" на предыдущих президентских выборах в США в 2016 году, "предсказывали" итоги футбольных матчей, и даже предрекли победу нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в 2019 году.

За кого "проголосовали" животные в этот - узнайте в нашем ролике.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Фото - Досрочное голосование на выборах президента США


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фото - Последний пассажирский рейс Ту-154 в России
Шуточное голосование: животные предсказали исход выборов в США.
Видео - Шуточное голосование: животные предсказали исход выборов в США
Расходы кандидатов в президенты на предвыборную кампанию
Рейтинг затрат кандидатов в президенты на кампанию


  • 00
    дней
  • :
  • 00
    часов
  • :
  • 00
    минут
  • :
  • 00
    секунд

 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться