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Все о выборах президента Молдовы-2020 за одну минуту - в видео

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (215)
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Когда и как пройдут выборы главы государства, основная информация о кандидатах в президенты Молдовы и другие детали предстоящего голосования - в одном ролике Sputnik.

Выборы президента Молдовы пройдут в это воскресенье, 1 ноября. Жители республики будут выбирать главу государства из 8 кандидатов.

Выборы. Архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Особенности выборов президента Молдовы-2020: как будет проходить голосование

Главная особенность нынешней электоральной кампании заключается в том, что выборы проходят в период пандемии COVID-19. Власти предусмотрели меры безопасности для предотвращения распространения коронавируса нового типа. Все избиратели на входе в участки получат бесплатно защитную маску. При себе человеку нужно иметь свою ручку. Электоральные бюро будут регулярно проветривать и обрабатывать.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (215)

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