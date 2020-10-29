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Видео - Бесплатный йодид калия на случай аварии: зачем в Литве запугивают людей

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Власти предлагают жителям Вильнюса бесплатно получить в аптеках города таблетки на случай аварии на пока еще строящейся Белорусской АЭС.

Атомная электростанция расположена в 50 километрах от литовской столицы. Уже на февраль 2021 года запланирован ввод в промышленную эксплуатацию ее первого блока.

Историческое событие: первую в мире плавучую АЭС ввели в эксплуатацию
РОСАТОМ
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Сразу после оглашения этого решения, Литва направила в МИД Белоруссии ноту протеста, утверждая, что запуск БелАЭС является поспешным.

При этом проект атомной станции прошел все проверки со стороны МАГАТЭ и других профильных институтов, многие эксперты подтвердили ее безопасность. В то же время Литва, как указывают специалисты, ни разу не предоставила какие-либо убедительные и доказательные аргументы в пользу своих "опасений". Именно поэтому руководство белоруского Минэнерго уверено, что все действия официального Вильнюса "имеют политический подтекст". 

Да и такой шаг, как бесплатная раздача таблеток, скорее направлен на то, чтобы создать в обществе негативное отношение к БелАЭС, чем на реальную заботу о безопасности собственных граждан, лишая их, к тому же, возможности покупать электроэнергию по выгодным ценам.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станцию с двумя реакторами ВВЭР-1200 мощностью 2,4 тысячи мегаватт строят в городе Островц Гродненской области. Генподрядчиком строительства выступает "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом").

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