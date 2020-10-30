Захарова прокомментировала возможное размещение гиперзвуковых ракет США в Европе

По мнению представителя МИД РФ, такие заявления выглядят особенно цинично на фоне инициативы президента России Владимира Путина о новых мерах для поддержания доверия в области контроля за вооружениями.

"Сдерживайте не Россию, а себя", – так Захарова отреагировала на желание американских военных чиновников разместить в Европе гиперзвуковые ракеты.

Ранее Путин предложил США и странам НАТО наложить мораторий на развертывание в европейском регионе ракет средней и меньшей дальности. Российский лидер заявил, что Москва на добровольной основе откажется от размещения этих видов вооружений на территории европейской части России при условии аналогичных встречных шагов со стороны США и НАТО. Также Владимир Путин предложил разработать механизм по проверке выполнения соглашения. Впрочем, в НАТО российскую инициативу отвергли.

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