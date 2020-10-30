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Видео - Теракт в Ницце. Как Франция проигрывает войну с терроризмом

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Sputnik Молдова
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В минувший четверг страну потрясла серия нападений. Многие называют ее результатом недальновидной политики мультикультурализма, проводимой властями.

Ранним утром в Ницце неизвестный напал с ножом на людей у церкви. Погибли три человека, ещё несколько были ранены. Нападавший был задержан, а мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал свой город жертвой «исламофашизма».

Ницца
© Sputnik / Владимир Песня
Фото, видео - Нападение в Ницце: есть погибшие и раненые

Через несколько часов после инцидента в Авиньоне и Лионе правоохранителям удалось пресечь ещё две попытки нападения.

Жители страны, потрясенные случившимся, говорят о страхе за свою жизнь, и, в особенности, за жизнь своих детей. Они требуют от властей жестких действий в отношении экстремистов, изменения миграционной политики и даже Конституции страны.

Нападение в Ницце произошло через 2 недели после зверского убийства школьного учителя Самуэля Пати, который на уроке, посвященном проблеме свободы слова, демонстрировал ученикам религиозные карикатуры скандально известного журнала Charlie Hebdo.

Фото - Карикатурный скандал: словесные баталии перешли на бумагу >>>

На церемонии прощания с Пати президент Макрон заявил, что Франция никогда не откажется от публикации подобных карикатур, продолжая защищать свободу слова. Эти слова вызвали бурную реакцию в исламском мире, в адрес Макрона и Франции посыпались оскорбления и угрозы.

Какова сейчас обстановка во Франции и какую реакцию в мире вызвала трагедия в Ницце, узнайте в нашем видео.

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