Девушка в железной маске: жизнь с синдромом Крузона - видео

Однажды от скуки жительница Южного Урала София выложила видео в TikTok и проснулась знаменитой на весь Свет и Интернет.

У Софии редкая болезнь — синдром Крузона, из-за которого не растут кости черепа. Девушке приходится носить специальный аппарат, который растягивает их. Однажды от скуки София выложила видео в TikTok и проснулась популярной. Теперь она снимает ролики и вдохновляет людей с таким же заболеванием не стесняться своей болезни.

За месяц она набрала больше 300 тысяч подписчиков TikTok. Такими темпами девушка скоро соберет и миллион своих поклонников в социальной сети.

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