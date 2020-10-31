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Девушка в железной маске: жизнь с синдромом Крузона - видео

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201031/32242372/TikTok-video-Devushka-v-zheleznoy-maske-zhizn-s-sindromom-Kruzona.html

Однажды от скуки жительница Южного Урала София выложила видео в TikTok и проснулась знаменитой на весь Свет и Интернет.

У Софии редкая болезнь — синдром Крузона, из-за которого не растут кости черепа. Девушке приходится носить специальный аппарат, который растягивает их. Однажды от скуки София выложила видео в TikTok и проснулась популярной. Теперь она снимает ролики и вдохновляет людей с таким же заболеванием не стесняться своей болезни.

За месяц она набрала больше 300 тысяч подписчиков TikTok. Такими темпами девушка скоро соберет и миллион своих поклонников в социальной сети.

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