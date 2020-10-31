Видео - Путин оценил предложение Лукашенко изменить Конституцию Беларуси

Свое заявление президент России сделал во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал “Россия зовет” в Москве. Российский лидер подчеркнул, что было бы правильно, если бы все политические силы в Беларуси включились в процесс урегулирования обстановки в стране, а не огульно обвиняли президента Лукашенко. Ситуация в Беларуси обострилась после президентских выборов 9 августа. По официальным данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко, но оппозиция отказалась признавать результаты и устроила акции протеста. Они продолжаются в стране уже несколько месяцев.

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