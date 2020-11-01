Все самое главное о выборах президента Молдовы за одну минуту в видео

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Выборы президента Молдовы: подробности (239)
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Список кандидатов, особенности голосования и сколько избирателей должно прийти на участки, чтобы выборы состоялись? Обо всем этом в видео Sputnik Молдова.

Выборы президента Молдовы проходят в республике в воскресенье. Жители страны выбирают главу государства из 8 кандидатов. Это Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (239)

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Теги:
выборы президента


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