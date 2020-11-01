Выборы президента Молдовы: спецвыпуск радиостудии Sputnik Молдова

Смотрите в прямом эфире специальный выпуск радиостудии Sputnik Молдова, посвященный президентским выборам. Эксклюзивные заявления, какова явка избирателей, есть ли нарушения в период проведения голосования - все это вы узнаете в наших передачах.

Сколько граждан Молдовы голосует на выборах? Сколько избирательных участков открыто на территории страны и за рубежом? Все ли участки открылись вовремя? Как проходит голосование в условиях пандемии? Когда Центризбирком представит первые данные? Какой должна быть явка, чтобы выборы признали состоявшимися? Какова ситуация в разных регионах страны, в том числе в Бельцах, Комрате и Приднестровье? Как и где голосуют кандидаты на выборах? Какими полномочиями обладает президент Молдовы? Могут ли после выборов быть организованы протесты?

Ответы на все эти вопросы вы узнаете в специальном выпуске радиостудии Sputnik Молдова, посвященном президентским выборам.

Наши гости - представители Центризбиркома, экс-кандидаты в президенты и политологи.

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов. Это Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova