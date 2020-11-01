Выборы президента Молдовы: спецвыпуск радиостудии Sputnik Молдова

Сколько граждан Молдовы голосует на выборах? Сколько избирательных участков открыто на территории страны и за рубежом? Все ли участки открылись вовремя? Как проходит голосование в условиях пандемии? Когда Центризбирком представит первые данные? Какой должна быть явка, чтобы выборы признали состоявшимися? Какова ситуация в разных регионах страны, в том числе в Бельцах, Комрате и Приднестровье? Как и где голосуют кандидаты на выборах? Какими полномочиями обладает президент Молдовы? Могут ли после выборов быть организованы протесты?
Ответы на все эти вопросы вы узнаете в специальном выпуске радиостудии Sputnik Молдова, посвященном президентским выборам.
Наши гости - представители Центризбиркома, экс-кандидаты в президенты и политологи.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
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