Выборы президента Молдовы: спецвыпуск радиостудии Sputnik Молдова

Смотрите в прямом эфире специальный выпуск радиостудии Sputnik Молдова, посвященный президентским выборам. Интервью с представителями ЦИК, как проходит голосование за рубежом и что говорят наблюдатели - все это вы узнаете в наших передачах.

Какова явка избирателей на участки к этому часу? Какие нарушения были зафиксированы в ходе проведения голосования? Как идет голосование за границей? Что граждане Молдовы ждут от президента страны? Что говорят наблюдатели о ходе голосования?

Ответы на эти вопросы, а также интервью с гражданами Молдовы, проживающими за границей - в специальном выпуске радиостудии Sputnik Молдова, посвященном президентским выборам.

Гости эфира - глава Центризбиркома Молдовы, представители наблюдателей, эксперты в области конституционного права и политологи.

Выборы президента Молдовы проходят 1 ноября. В Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов. Это - Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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