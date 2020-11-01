Выборы президента Молдовы: спецвыпуск радиостудии Sputnik Молдова

Какова явка избирателей на участки к этому часу? Какие нарушения были зафиксированы в ходе проведения голосования? Как идет голосование за границей? Что граждане Молдовы ждут от президента страны? Что говорят наблюдатели о ходе голосования?
Ответы на эти вопросы, а также интервью с гражданами Молдовы, проживающими за границей - в специальном выпуске радиостудии Sputnik Молдова, посвященном президентским выборам.
Гости эфира - глава Центризбиркома Молдовы, представители наблюдателей, эксперты в области конституционного права и политологи.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
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