Выборы президента Молдовы: что говорят наблюдатели из МПА СНГ

Член Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, первый заместитель председателя комитета по культуре, советская и российская актриса театра и кино Елена Драпеко, наблюдатель от Парламентского собрания Союза Беларуси и РФ, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый говорят о том, как в Молдове проходят президентские выборы, и были ли в ходе голосования зафиксированы какие-либо нарушения.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.
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