Достаточно ли полномочий у президента Молдовы

Смотрите в прямом эфире Sputnik Молдова онлайн-конференцию на тему: "Каким должен быть институт президентской власти в Молдове?".

В воскресенье, 1 ноября, проходят выборы президента Молдовы - это большое событие в политической жизни страны. О том, какое место занимает президент в системе власти и управления государством в республике, о полномочиях президента, о взаимодействии всех ветвей власти, рассказывает доктор философии, политолог, историк Борис ШАПОВАЛОВ.

Для участия в выборах в Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов. Это Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video

