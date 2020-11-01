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Достаточно ли полномочий у президента Молдовы

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Выборы президента Молдовы: подробности (261)
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Смотрите в прямом эфире Sputnik Молдова онлайн-конференцию на тему: "Каким должен быть институт президентской власти в Молдове?".

В воскресенье, 1 ноября, проходят выборы президента Молдовы - это большое событие в политической жизни страны. О том, какое место занимает президент в системе власти и управления государством в республике, о полномочиях президента, о взаимодействии всех ветвей власти, рассказывает доктор философии, политолог, историк Борис ШАПОВАЛОВ.

Для участия в выборах в Центризбиркоме зарегистрировали 8 кандидатов. Это Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (261)
Теги:
выборы президента РМ


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