Результаты выборов президента Молдовы: итоги голосования

Смотрите прямую трансляцию, как в Центризбиркоме страны идет подсчет голосов на выборах президента Молдовы.

Выборы президента Молдовы прошли 1 ноября. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00.

На пост главы государства претендовали 8 кандидатов. Это - Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

В ЦИК представляют данные, кого поддержали граждане страны.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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