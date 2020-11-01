Онлайн-конференция: как проходят выборы президента в Молдове

Смотрите в прямом эфире Sputnik Молдова онлайн-конференцию на тему: "Президентские выборы в Молдове – мнение наблюдателей от МПА СНГ".

В воскресенье в Республике Молдова проходят президентские выборы. Группа международных наблюдателей приступила к мониторингу выборного процесса.

О том, как проходят выборы, рассказывают представители стран, входящих в Содружество Независимых Государств - генеральный секретарь Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств Дмитрий Аркадьевич Кобицкий, депутат Национального собрания Азербайджана Адиль Абыш оглы Алиев.

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