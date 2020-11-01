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"Ты супер!": яркие и необычные участники второго полуфинала конкурса

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"Ты супер!": яркие и необычные участники второго полуфинала конкурса
Продолжается четвертый сезон международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=1921394&type=mp4
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PT1S
2020-11-01T19:10Z

Продолжается четвертый сезон международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей.

"Ты супер!" дарит шанс детям, оставшимся без попечения родителей, исполнить заветные мечты. Проект проводится телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Организаторы отмечают высокий уровень подготовки исполнителей и стараются всячески помогать им, поддерживать и давать полезные профессиональные советы.

Ты супер!. 4-й сезон, полуфинал. Анастасия Лисовая.
© Sputnik
"Ты супер!", полуфинал четвертого сезона: выступление и самооценка Анастасии Лисовой

Всего в новом сезоне принимают участие 58 конкурсантов из России, Украины, Белоруссии, Грузии, Абхазии, Киргизии, Молдовы, Азербайджана и Эстонии. Оценивают юные таланты лидер рок-группы "Ночные Снайперы" Диана Арбенина, певец и актер Алексей Воробьев, композитор Игорь Крутой, исполнительница Елка.

Молдову в новом сезоне представляла Анастасия Лисовая. Исполнительница вышла в полуфинал, однако дальше продвинуться не смогла.

Настя Лисовая прошла в полуфинал "Ты супер!": первые эмоции конкурсантки>>>

Представители з нашей страны и ранее выходили на сцену проекта. В "Ты супер!" принимали участие шестнадцатилетняя Кристина Коваленко из Чадыр-Лунгского интерната и восьмилетняя Анна Ерхан — воспитанница гимназии-интерната села Кэрпинень.

А в 2017 году на конкурсе "Ты супер! Танцы" Молдову представили воспитанницы детского дома семейного типа города Бендеры Татьяна Унтилова, Ольга Шумейко и Эмилия Данич. Годом позже, во втором сезоне проекта "Ты супер!" принял участие 18-летний Максим Гнатюк из города Бельцы, который дошел до полуфинала вокального конкурса.

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