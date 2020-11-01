Видео - Выборы президента в Молдове: как прошло голосование в стране

Избирательные участки были доступны с 7.00 до 21.00. Несмотря на дождливую погоду и некоторые инциденты, выборы признаны состоявшимися.

Президентские выборы в Молдове прошли 1 ноября.

Всего подготовили более 2300 избирательных участков в республике и за рубежом. Все они были открыты в 7.00 (за границей - по местному времени). Несмотря на дождливую погоду, во многих местах выстраивались очереди для голосования. В этом году везде предусмотрели усиленные меры безопасности из-за пандемии коронавируса. Всем избирателям предлагали маски, дезинфектанты и другие защитные средства.

За электоральным процессом следили 1884 местных и 309 международных наблюдателей.

Уже в 16.06 выборы признали состоявшимися - был преодолен порог явки в 1/3 избирателей.

В этот день, как и на любых выборах, не обошлось без различных инцидентов. Так, в некоторых районах группы граждан перекрывали автодороги. Желающие проголосовать были вынуждены были добираться пешком до места, где они смогут осуществить свое гражданское правою.

К слову, все нарушения были зафиксированы Центральной избирательной комиссией (ЦИК) и полицией. В дальнейшем эти нарушения направят в Конституционный суд, где определят, насколько эти инциденты могли повлиять на итоговые результаты.

Для победы кандидату необходимо более 50% голосов в первом туре. Если этот порог не преодолен, пройдет второй тур - в нем примут участие два кандидата с наибольшим количеством голосов.

По данным на этот час, наибольшие шансы выйти во второй тур у Игоря Додона и Майи Санду.

По предварительным данным, на территории страны проголосовали 1 211 147 избирателей.

За рубежом правом голоса воспользовались порядка 137 тысяч избирателей.

На пост главы государства претендовали 8 кандидатов. Это - Ренато Усатый (от "Нашей партии"), Андрей Нэстасе (от Партии "Платформа "Достоинство и Правда"), Тудор Делиу (от Либерально-демократической партии Молдовы), Игорь Додон (независимый кандидат), Виолетта Иванова (от Политической Партии "Шор"), Майя Санду (от Партии "Действие и солидарность"), Октавиан Цыку (от Партии национального единства), Дорин Киртоакэ (от избирательного блока UNIREA).

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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