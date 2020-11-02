Итоговая пресс-конференция миссии наблюдателей от СНГ

Смотрите в прямом эфире итоговую пресс-конференцию миссии наблюдателей от СНГ, следивших за президентскими выборами в Молдове.

Выборы президента Молдовы прошли 1 ноября. В них приняли участие 8 кандидатов. По итогам обработки всех 2143 протоколов больше всех голосов набрала экс-премьер, лидер Партии PAS Майя Санду - 36,16% (487 635 голосов), на втором месте действующий глава государства Игорь Додон - 32,61% (439 866 голосов).

Наблюдатели от СНГ, которые следили за процессом голосования, расскажут о том, как проходили выборы, были ли выявлены какие-либо нарушения, и соответствовала ли организация всем необходимым нормам.

Если ни один из кандидатов в президенты Молдовы не набрал более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах, проводится второй тур.

Дату второго тура назначает ЦИК после получения протоколов от окружных комиссий. Если есть все документы, то второй тур организуется максимум в течение двух недель. То есть выборы могут быть назначены на 15 ноября.

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