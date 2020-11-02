Видео — Из космоса с любовью: экипаж МКС отметил 20-летие заселения станции

На Международной космической станции сейчас работает уже 64 длительная экспедиция. Именно ее экипажу выпала честь записать поздравление и передать его землянам.

Первый экипаж прибыл на МКС 2 ноября 2000 года. Тогда в его состав вошли россияне Юрий Гидзенко и Сергей Крикалев, а также американец Уильям Шеперд.

Вот уже два десятка лет станция работает в пилотируемом режиме. Сейчас международный экипаж МКС составляют двое россиян – Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков - вместе с американкой Кэтлин Рубинс.

В своем поздравлении покорители космоса поблагодарили всех, кто заложил основы полетов на околоземной орбите.

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"Мы поздравляем всех участников этого невероятного международного проекта и хотим сказать им всем спасибо. Спасибо тем, кто стоял у его истоков, и тем, кто занимался и продолжает заниматься его сопровождением", - сказал Кудь-Сверчков.

Он поблагодарил ученых и специалистов, поддерживающих работу всех систем и экипаж в его нелегкой работе.

Американка Кэтлин Рубинс подчеркнула, что МКС является символом международного сотрудничества и продолжает работу благодаря усилиям всех участников проекта.

Смотрите на видео, как космонавты, которые сейчас находятся на станции, отмечают 20-летие ее полета в пилотируемом режиме.

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