Видео — Из космоса с любовью: экипаж МКС отметил 20-летие заселения станции

Первый экипаж прибыл на МКС 2 ноября 2000 года. Тогда в его состав вошли россияне Юрий Гидзенко и Сергей Крикалев, а также американец Уильям Шеперд.
В своем поздравлении покорители космоса поблагодарили всех, кто заложил основы полетов на околоземной орбите.
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"Мы поздравляем всех участников этого невероятного международного проекта и хотим сказать им всем спасибо. Спасибо тем, кто стоял у его истоков, и тем, кто занимался и продолжает заниматься его сопровождением", - сказал Кудь-Сверчков.
Он поблагодарил ученых и специалистов, поддерживающих работу всех систем и экипаж в его нелегкой работе.
Американка Кэтлин Рубинс подчеркнула, что МКС является символом международного сотрудничества и продолжает работу благодаря усилиям всех участников проекта.
Смотрите на видео, как космонавты, которые сейчас находятся на станции, отмечают 20-летие ее полета в пилотируемом режиме.
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