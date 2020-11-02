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Видео — Москве не хватает мигрантов

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Ruptly / Sputnik
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201102/32300403/video---moscow-ne-khvataet-migrantov.html

Российская столица переживает острую потребность в строителях, поварах и таксистах из-за закрытых на время пандемии границ. Ведь традиционно этой работой занимались трудовые мигранты. Что ждет отрасли, в которых дефицит кадров, смотрите в нашем видео.

Компаниям приходится искать сотрудников в российских регионах. Но и это не выход - труд россиян более высокооплачиваемый, а это дополнительные расходы.

"С оттоком рабочей силы повысились ставки на каждую рабочую профессию: и на монолит, и на фасад, и на отделку" , - рассказывает замдиректора департамента строительства ГК "Инград" Светлана Бабкина.

Мало-помалу возвращаются к нормальному ритму работы московские такситсты.

"До первого карантина вообще мертво все было. Сейчас более-менее движение есть. Все-таки из-за коронавируса люди сидят дома, денег мало, начинают экономить", - говорит таксист Арман, мигрант из Армении.

Рабочие-строители на крыше здания в Москве.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Составят ли безработные россияне конкуренцию мигрантам?

Хоть и тяжело проводить за рулем по 16 часов в день, Арман ждет перемен к лучшему.

В самой выигрышной ситуации, пожалуй, находятся курьеры. В условиях пандемии их работа стала наиболее востребованной. Да и сейчас, когда многие ограничения сняты, поток заказов на доставку не уменьшается.

По рассказу гендиректора международной курьерской службы "Достависта" Татьяны Борзых, только за сентябрь штат компании по России увеличился на 20 тысяч человек.

Как бы то ни было, все ждут дальнейшего улучшения ситуации, которое должно наступить, как только откроют границы. А о полной замене мигрантов на россиян в сфере обслуживания речи не идет.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2244)

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