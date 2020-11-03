Трамп или Байден: претенденты на Овальный кабинет познаются в сравнении

Америка выбирает: для страны наступил день, когда станет известно, кому достанется Белый дом на следующие четыре года.

В США становится все жарче. Волна демонстраций в поддержку Трампа и Байдена прокатилась по улицам американских городов в последний предвыборный уикенд.

Как и принято в этой стране, не без шоу: авторалли и яхт-парада, например. Ну и, как водится, в Нью-Йорке акция противников Трампа переросла в столкновения с полицией.

Впрочем, за выборами в США следят и в старушке Европе: например, британский бизнесмен поставил на победу Трампа пять миллионов долларов и вполне может получить, в случае успеха, почти втрое больше.

Кто они, эти двое претендентов на звание 46-го президента Соединенных Штатов?

Обоим за 70, не пьют, не курят, ведут здоровый образ жизни. Пожалуй, это все, что их объединяет.

Остальное - в ярких цитатах и любопытных фактах - представлено в нашем видео. Кстати, первые результаты президентских выборов в США могут стать известны уже к трем часам ночи. Не пропустите!

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