21:51 03 Ноября 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.91
  • USD17.09
  • RUB0.21
  • RON4.09
  • UAH0.60
Поиск
Видео

Стрельба под покровом ночи: главное о трагедии в центре австрийской столицы – видео

Получить короткую ссылку
56 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Video : Ruptly / Bundeskanzleramt Osterreich 2019
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/03/32314914.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201103/32314955/terakt-v-vienne-glavnoe-o-strelbe-v-tsentre-stolitsy-austria--video.html

Теракт в Вене унес жизни пяти человек, не менее полутора десятков ранены. Как мировое сообщество отреагировало на эти события – смотрите в нашем видео.

Вечером 2 ноября неизвестные открыли стрельбу в центре Вены.

Спецоперация австрийской полиции.
© AP Photo / Ronald Zak
Фото - Задержан подозреваемый в причастности к теракту в Вене

Серия нападений произошла в нескольких местах города, одно из них - в районе синагоги. В результате погибли пять человек, не менее полутора десятков ранения, часть из них находится в тяжелом состоянии.

По сообщениям СМИ, всего в атаке участвовали семь злоумышленников: одного ликвидировали силовики, остальным удалось скрыться. Сейчас австрийская полиция задержала 14 человек.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее “борьбой между цивилизацией и варварством”. 

Свои соболезнования Австрии выразили многие мировые лидеры.

Президент России Владимир Путин направил руководству Австрии телеграмму c соболезнованиями, назвав произошедшее "жестоким и циничным преступлением".

Неизвестный открыл огонь в синагоге в Вене.
© AFP 2020 / ALEX HALADA
Профессор Бенюк о терактах в Европе: "История всегда наказывает"
Также в Москве подчеркнули, что готовы усилить взаимодействие с Австрией в борьбе с терроризмом.

Президент США Дональд Трамп в связи с произошедшей в Вене стрельбой заявил, что злонамеренные нападения на мирных людей должны прекратиться.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "разделяет шок и скорбь австрийцев".

Видео - Теракт в Ницце. Как Франция проигрывает войну с терроризмом >>>

Стрельба в Вене произошла через несколько дней после атаки в Ницце, где террорист набросился с ножом на посетителей церкви во время службы. В результате нападения погибли три человека.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Видео - Теракт в Ницце. Как Франция проигрывает войну с терроризмом


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Демонстрация пустой урны для голосования на президентских выборах США в поселке Диксвилл-Нотч (Нью-Гэмпшир).
Фото – Первые голоса и последние встречи со сторонниками кандидатов в президенты США
Теракт в Вене: главное о стрельбе в центре столицы Австрии.
Стрельба под покровом ночи: главное о трагедии в центре австрийской столицы – видео
Лидеры голосования в регионах.
Выборы-2020 в Молдове: "победные" районы лидеров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться