Стрельба под покровом ночи: главное о трагедии в центре австрийской столицы – видео

Теракт в Вене унес жизни пяти человек, не менее полутора десятков ранены. Как мировое сообщество отреагировало на эти события – смотрите в нашем видео.

Вечером 2 ноября неизвестные открыли стрельбу в центре Вены.

Серия нападений произошла в нескольких местах города, одно из них - в районе синагоги. В результате погибли пять человек, не менее полутора десятков ранения, часть из них находится в тяжелом состоянии.

По сообщениям СМИ, всего в атаке участвовали семь злоумышленников: одного ликвидировали силовики, остальным удалось скрыться. Сейчас австрийская полиция задержала 14 человек.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее “борьбой между цивилизацией и варварством”.

Свои соболезнования Австрии выразили многие мировые лидеры.

Президент России Владимир Путин направил руководству Австрии телеграмму c соболезнованиями, назвав произошедшее "жестоким и циничным преступлением".

Также в Москве подчеркнули, что готовы усилить взаимодействие с Австрией в борьбе с терроризмом.

Президент США Дональд Трамп в связи с произошедшей в Вене стрельбой заявил, что злонамеренные нападения на мирных людей должны прекратиться.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "разделяет шок и скорбь австрийцев".

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Стрельба в Вене произошла через несколько дней после атаки в Ницце, где террорист набросился с ножом на посетителей церкви во время службы. В результате нападения погибли три человека.

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