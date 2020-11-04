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Видео: ЦИК об окончательных результатах первого тура выборов президента РМ

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Выборы президента Молдовы: подробности (319)
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Смотрите прямую трансляцию заседания Центризбиркома Молдовы, на котором рассматриваются вопросы о подведении итогов явки и голосования 1 ноября, а также об организации второго тура выборов.

Выборы президента Молдовы прошли 1 ноября. Избирательные участки открылись в 07.00 и завершили работу в 21.00.

На пост главы государства претендовали 8 кандидатов. Согласно предварительным итогам, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61%. Ни один из политиков не преодолел планку в 50% голосов избирателей. Поэтому для определения победителя необходим второй тур.

Президентские выборы в Молдове
© Sputnik / Moldova
Президентские выборы в Молдове - предварительные итоги.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги. На пост главы государства может претендовать гражданин, обладающий избирательным правом, достигший 40-летнего возраста, проживавший или проживающий на территории Республики Молдова не менее 10 лет и владеющий государственным языком.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (319)

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