Видео - Вашингтонская "жара": город охватили послевыборные протесты

Подсчет голосов после выборов президента в США продолжается, а столица уже гудит: люди вышли на улицы, и неизвестно, чем это может закончиться.

Стычки между собравшимися происходят в Вашингтоне повсеместно: на одной из главных площадей, на основных улицах. Ранее в столице США многие компании предпочли временно закрыться - и не прогадали.

В радиусе километра от Белого дома предприниматели заколотили фанерой витрины магазинов.

Предусмотрели возможные беспорядки и в самом Белом доме: перед днем выборов вокруг территории здания возвели забор "в связи с уникальными требованиями к безопасности предстоящих президентских выборов и в связи с необходимостью быстро разрешить потенциально возможные столкновения, защитить парк и обеспечить общественный порядок около комплекса Белого дома" - так объяснили меру в парковой службе.

Особенно жарко стало после официального завершения голосования, когда закрылся последний избирательный участок в самом западном населенном пункте США - поселке Адак на Алеутских островах в штате Аляска.

Буквально через два часа Дональд Трамп выступил на пресс-конференции, заявив, что победа - за ним.

Джо Байден не остался в долгу и заявил, что выборы выиграл он, предложив сопернику, по давней американской традиции, встретиться в суде. О том, что победу нужно будет защищать с помощью армии юристов, сказал и Трамп.

В Европе за ситуацией наблюдают, но оптимизма нет как нет: по словам министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ситуация в США "складывается взрывоопасная, в стране может разразиться конституционный кризис".

Отметим, что официальные представители штатов Висконсин, Мичиган и Пенсильвания после завершения голосования заявили, что объявят результаты выборов лишь через несколько дней - не успевают все подсчитать. Эти штаты составляют одну пятую голосов выборщиков.

О том, что происходит в Вашингтоне после выборов - в нашем видео.

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