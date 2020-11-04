Второй тур выборов в Молдове: ЦИК утвердил дату

В Молдове официально назван день проведения второго тура президентских выборов. За победу поборются кандидаты с наибольшим количеством голосов в первом туре голосования.

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) утвердили итоги первого тура президентских выборов в Молдове, а также назначили дату второго. Он состоится 15 ноября.

"1 ноября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. ЦИК постановляет утвердить итоги выборов. А также провести 15 ноября второй тур между двумя кандидатами, набравшими самое большое число голосов в первом туре", - заявил глава ЦИК Дорин Чимил.

Во втором туре встретятся два лидера прошедшего 1 ноября голосования - победитель тура кандидат от PAS Майя Санду и действующий глава государства Игорь Додон. Именно в таком порядке они будут указаны на бюллетенях.

После объявления итогов первого тура кандидаты были эмоциональны в своих заявлениях.

"Давайте подумаем хорошо, что мы делаем 15 ноября и давайте массово мобилизуемся. Разве не мы те, кто должен решать судьбу этой страны, где растут наши дети?", - отметил Додон.

Санду выразила желание дойди до победы.

"Две трети граждан Молдовы проголосовали за изменения. У нас две недели впереди, чтобы сделать эти перемены возможными", - заявила кандидат.

Оппоненты готовятся ко второму этапу президентской гонки и уже заявили, что не против провести дебаты, но дата и место проведения пока неизвестны.

Выборы в Молдове

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов.

Ни один из политиков на преодолел планку в 50% голосов избирателей. Поэтому для определения победителя необходим второй тур. Его дату объявит ЦИК, причем второй тур должен состояться не позднее, чем через две недели со дня проведения первого тура.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, итогом которых стала победа Додона.

Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны.

Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.

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