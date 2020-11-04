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Второй тур выборов в Молдове: ЦИК утвердил дату

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Выборы президента Молдовы: подробности (322)
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Sputnik Молдова
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В Молдове официально назван день проведения второго тура президентских выборов. За победу поборются кандидаты с наибольшим количеством голосов в первом туре голосования.

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) утвердили итоги первого тура президентских выборов в Молдове, а также назначили дату второго. Он состоится 15 ноября. 

"1 ноября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. ЦИК постановляет утвердить итоги выборов. А также провести 15 ноября второй тур между двумя кандидатами, набравшими самое большое число голосов в первом туре", - заявил глава ЦИК Дорин Чимил.

Во втором туре встретятся два лидера прошедшего 1 ноября голосования - победитель тура кандидат от PAS Майя Санду и действующий глава государства Игорь Додон. Именно в таком порядке они будут указаны на бюллетенях. 

Президентские выборы в Молдове: как голосовали в стране
© Sputnik
Видео - Выборы президента в Молдове: как прошло голосование в стране

После объявления итогов первого тура кандидаты были эмоциональны в своих заявлениях. 

"Давайте подумаем хорошо, что мы делаем 15 ноября и давайте массово мобилизуемся. Разве не мы те, кто должен решать судьбу этой страны, где растут наши дети?", - отметил Додон. 

Санду выразила желание дойди до победы. 

"Две трети граждан Молдовы проголосовали за изменения. У нас две недели впереди, чтобы сделать эти перемены возможными", - заявила кандидат. 

Оппоненты готовятся ко второму этапу президентской гонки и уже заявили, что не против провести дебаты, но дата и место проведения пока неизвестны. 

Выборы в Молдове

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, экс-премьер Майя Санду набрала 36,16% голосов. На втором месте - действующий президент Игорь Додон с 32,61% голосов. 

Ни один из политиков на преодолел планку в 50% голосов избирателей. Поэтому для определения победителя необходим второй тур. Его дату объявит ЦИК, причем второй тур должен состояться не позднее, чем через две недели со дня проведения первого тура.

Избирательный бюллетень, второй тур голосования на выборах президента в 2016 году. Архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Выборы президента — жесткая борьба во втором туре

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили второй тур выборов, итогом которых стала победа Додона.

Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны. 

Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (322)

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