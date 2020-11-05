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Видео: кто они, кандидаты, вышедшие во второй тур выборов президента Молдовы

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (326)
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Смотрите в видео Sputnik Молдова основные факты о двух конкурентах, оставшихся в гонке за кресло главы государства.

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. ЦИК признал их состоявшимися - явка избирателей превысила требуемый порог в 33,33%. Однако ни одному кандидату не удалось набрать свыше 50% голосов. Первые два места заняли экс-премьер Майя Санду, которая заручилась поддержкой 36,16% избирателей, и действующий президент Игорь Додон - с 32,61% голосов. 

Второй тур решением Центризбиркома выборов назначен на 15 ноября.

Согласно местному законодательству, избранным признается кандидат, набравший наибольшее количество голосов во втором туре голосования.

Выборы президента Молдовы
© Photo : Miroslav Rotari
Раунд первый – preliminary: что ждет Молдову во втором туре выборов президента

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили во второй тур президентских выборов, итогом которых стала победа Додона.

Игорь Додон выступает за хорошие отношения со всеми странами и стратегическое сотрудничество с Россией, развитие отношений с ЕАЭС — при его президентстве Молдова получила в ЕАЭС статус наблюдателя. В его программе — укрепление статуса русского языка в Молдове как языка межнационального общения и борьба с фальсификациями, искажающими историю Великой Отечественной войны.

Майя Санду считается ведущим прозападным кандидатом, на которого сделали ставку в Вашингтоне и в Брюсселе. Она выступает за интеграцию Молдовы в ЕС и готова обсуждать планы по углублению сотрудничества с НАТО во всех сферах.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (326)

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