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Видео - 70-летний Дед-паук покорил гору без страховки

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Sputnik Молдова
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В родном Красноярске Андрей Дидух больше известен как Андроныч или Дед-паук. Но после публикации роликов с его невероятными трюками, об уникальном альпинисте заговорили во всем мире.

Итак, 70-летний пенсионер Андрей Дидух — несомненная знаменитость. Он покоряет скалы без страховки и снаряжения.

Человек-паук попытался взобраться на небоскрёб в Сеуле
AP / YTN
"Человек-паук" попытался взобраться на небоскрёб в Сеуле

Причем занимается спортсмен особым видом скалолазания – столбизмом. Увлекся он им тоже достаточно поздно, в возрасте пятидесяти лет. Но прекрасная физическая форма и здоровый образ жизни дали свой результат – Дед-паук постоянно восхищает коллег-альпинистов и зрителей его роликов в интернете своей ловкостью и прекрасными навыками.

Столбизм как вид альпинизма появился в Красноярске. Столбы – это скалы в лесу недалеко от города. Среди них "Перья" – одиниз самых сложных объектов для покорения. Высота 42 метра – это как 14-этажный дом.

Именно здесь, на "Перьях", Дидух регулярно устраивает впечатляющие шоу, ловко взбираясь по отвесным скалам на вершину меньше чем за минуту. А потом впечатляюще скользит к подножию вниз головой.

Оцените и вы ловкость и гибкость красноярского Человека-паука, посмотрев наш ролик.

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