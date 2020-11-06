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Американцы вышли на протесты в ожидании результатов выборов

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Главное требование акций, прошедших в Нью-Йорке, Детройте, Чикаго, Сиэтле и Портленде, - "считать каждый голос" . Не обошлось без стычек с полицией.

Исход самих выборов пока неясен. В ряде штатов продолжается подсчет голосов.

Трамп и Байден.
© AP Photo / Jeff Chiu
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Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов.

При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

Кандидат в президенты США от Демократической партии в случае объявления его победы на выборах не планирует ждать решений по судебным искам, а намерен сразу приступить к делам избранного главы государства.

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