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Против чего протестовали на "Марше миллиона масок" в Лондоне

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (2269)
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Акция прошла накануне, в день начала второго периода ограничений в связи с пандемией, и не обошлась без арестов.

Марш традиционно проводится 5 ноября, в годовщину Порохового заговора 1605 года против короля Якова I Английского, символом которого стал дворянин-бунтовщик Гай Фокс. Культовая маска этого персонажа появилась позже, благодаря комиксу "V — значит вендетта", созданному дизайнером Дэвидом Ллойдом.

Под личиной "V" или "Anonymous" англичане стали проводить акции несогласия с действиями властей.

На сей раз их недовольство вызвал второй локдаун, то есть возврат к строгим противоэпидемическим мерам.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, несмотря на оппозицию в некоторых кругах, заявил, что четырехнедельная изоляция окажет "реальное влияние" на сдерживание вируса.

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.
© Sputnik / Алекс Макнотон
Вторая волна: Британия снова вводит ограничения из-за COVID-19

Он подчеркнул, что скоординированный подход децентрализованных наций Великобритании позволит стране провести "как можно более нормальное Рождество".

Марш протеста собрал сотни людей на Трафальгарской площади Лондона, которые затем направились на площадь Пикадилли. 

Столичная полиция объявила митинг незаконным, поскольку он "подвергает опасности других", и приказала участникам марша разойтись по домам. А затем перешла к активным действиям, произведя ряд арестов.

Подробности - в нашем видео.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2269)

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