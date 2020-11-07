Рождество не будет прежним: гигантскую елку разбирают из-за пандемии - видео

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Из-за второй волны коронавируса одну из самых больших елей в мире демонтируют. Такое решение приняли власти Дортмунда - смотрите на видео, как из-за пандемии COVID-19 город лишился главного праздничного атрибута.
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REUTERS / Costas Baltas
Вот уже два десятилетия самую большую в мире рождественскую елку из живых деревьев и веток устанавливают в немецком Дортмунде. Высота дерева - 45 метров. И чтобы его собрать, специально закупаются более 1,5 тысячи европейских елей из горного региона Зауэрланд.
Конструкция обходится примерно в 300 тысяч евро.
Обычно этот рождественский рынок в Дортмунде посещают порядка двух миллионов человек. Он является одним из самых популярных праздничных базаров в Германии.
Но в 2020 году из-за пандемии все изменилось - подробности в нашем видео.
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