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Стронгмен из России отбуксировал Boeing - видео

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201107/32367049/rekord-silach-russia-otbuksiroval-Boeing.html

Обладатель титула "Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин установил российский рекорд, сдвинув с места самолет весом 36 тонн в уфимском аэропорту - смотрите на видео, как это было.

Стронгмен отбуксировал Boeing 737-500 на 25 метров и сделал это менее, чем за 45 секунд.

Рекорд фиксировал главный арбитр и судья, президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко. Итоговое время - 44,58 секунды.

В международном аэропорту Уфы поздравили силача с уникальным достижением, отметив, что всегда готовы "поддержать людей, которые своим примером вдохновляют молодежь, прославляют республику и достигают новых вершин".

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