Жители США празднуют победу Байдена на выборах - видео

Жители США тут же устремились на улицы американских городов, чтобы это отпраздновать, смотрите видео.
Сам же Байден в ходе своего обращения к нации обратил внимание на то, что получил голосов больше, чем какой-либо из предыдущих участников выборов. По словам демократа, его поддержали 74 миллиона граждан.
"Люди нашей страны высказались: они дали нам чистую, убедительную победу", — сказал политик.
В свою очередь, Дональд Трамп накануне пообещал отстаивать свою правоту в суде после того, как ведущие СМИ объявили Джо Байдена президентом.
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