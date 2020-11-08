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Жители США празднуют победу Байдена на выборах - видео

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Смотрите на видео, как американцы восприняли новость о том, что Джо Байден сообщил о своей победе на президентских выборах.

Джо Байден
© REUTERS / Brennan Linsley, File
Молдова и Натали Портман - что Байден искал в Кишиневе несколько лет назад
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден 7 ноября объявил о своей победе на выборах, заявив о том, что он преодолел отметку в 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для победы.

Жители США тут же устремились на улицы американских городов, чтобы это отпраздновать, смотрите видео.

Сам же Байден в ходе своего обращения к нации обратил внимание на то, что получил голосов больше, чем какой-либо из предыдущих участников выборов. По словам демократа, его поддержали 74 миллиона граждан.

"Люди нашей страны высказались: они дали нам чистую, убедительную победу", — сказал политик.

В свою очередь, Дональд Трамп накануне пообещал отстаивать свою правоту в суде после того, как ведущие СМИ объявили Джо Байдена президентом.

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