Инженер создал в Европе первую пекарню на солнечных батареях - видео

Арно Крето называет себя "инженером-пекарем". Его разработка работает на исключительно на солнечной энергии. Смотрите на видео, как производят солнечный хлеб.

Инженер из Франции изучал энергетические проекты по всему миру, после чего создал солнечные концентраторы, которые применяет для выпечки хлеба.

Чтобы создать такую установку, изобретателю потребовалось целое десятилетие. В это время он изучал другие энергетические проекты.

Как работает конструкция, смотрите в видеосюжете.

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