Видео - Начались работы по частичному сносу здания Национальной филармонии

В Кишиневе продолжаются работы по сносу здания Национальной филармонии, которое было уничтожено пожаром в сентябре этого года.

Полностью сгоревшее здание представляло опасность и могло обрушиться, посчитали в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям, и после изучения технического состояния строения было решено начать снос.

По плану сначала разобрали крышу, после чего начался разбор колонн и несущих стен. На первом этапе осуществили разбор завалов на месте Большого зала филармонии, где обрушилась крыша здания. Затем расчистили место, где располагалась сцена, и на финальном этапе завалы разберут на месте Малого зала.

Власти страны заявили, что новое здание Национальной филармонии будет построено на том же месте, что и сгоревшее историческое строение.

Произошедший 24 сентября в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича пожар обернулся трагедией для культуры Молдовы. Огонь уничтожил почти все здание, оба концертных зала. Пострадали ценные музыкальные инструменты и партитуры. Площадь пожара превысила три тысячи квадратных метров.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova