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Видео - Начались работы по частичному сносу здания Национальной филармонии

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© Sputnik / Mihai Caraus
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201109/32387768/video---nachalis-raboty-po-chastichnomu-snosu-zdaniya-filarmonii.html

В Кишиневе продолжаются работы по сносу здания Национальной филармонии, которое было уничтожено пожаром в сентябре этого года.

Полностью сгоревшее здание представляло опасность и могло обрушиться, посчитали в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям, и после изучения технического состояния строения было решено начать снос.

Пожар в здании Филармонии
© Sputnik / Mihai Caraus
Фото - Пожар в Национальной филармонии Кишинева
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По плану сначала разобрали крышу, после чего начался разбор колонн и несущих стен. На первом этапе осуществили разбор завалов на месте Большого зала филармонии, где обрушилась крыша здания. Затем расчистили место, где располагалась сцена, и на финальном этапе завалы разберут на месте Малого зала.

Власти страны заявили, что новое здание Национальной филармонии будет построено на том же месте, что и сгоревшее историческое строение.

Произошедший 24 сентября в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича пожар обернулся трагедией для культуры Молдовы. Огонь уничтожил почти все здание, оба концертных зала. Пострадали ценные музыкальные инструменты и партитуры. Площадь пожара превысила три тысячи квадратных метров.

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