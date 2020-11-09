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Видео - Блокировали машины и били в барабаны: протестное шествие в Мичигане

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Sputnik Молдова
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В минувшее воскресенье в американском в Анн-Арборе, штат Мичиган, прошел очередной митинг движения Black Lives Matter.

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Акцию провели в память об Ауре Россер, афроамериканке, застреленной белым полицейским в ноябре 2014 года.

Протестующие скандировали: "Если мы не добьемся справедливости, то мира не будет!", несли флаги Black Lives Matter и ЛГБТ, блокировали полицейские машины, загораживая им обзор своими транспарантами и били в барабаны.

Протесты в США
© Sputnik
Стрельба в США во время протестов: есть жертвы

Минитнгующие прошли маршем по кампусу Мичиганского университета и по улицам города, требуя "разоружить, лишить средств и отменить полицию".

При этом многие посетители ресторанов, отдыхающие воскресным вечером, поддерживали активистов, поднимая руки в знак солидарности.

Протесты против жестокости полиции усилились в США после того, как чернокожий Джордж Флойд был убит в Миннеаполисе во время задержания полицией.

Его смерть вызвала волну протестов по всей стране. Демонстрации быстро переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В некоторых крупных городах участники устроили погромы, были случаи мародерства.

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