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Протестующие разгромили в Ереване властные кабинеты

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201110/32401950/gruppa-protestuyuschikh-razgromila-kabinety-deputatov-natsionalnogo-sobraniya-armenii.html

Таким образом группа людей этой ночью выразила возмущение заявлением премьер-министра Никола Пашиняна о прекращении войны в Нагорном Карабахе и сдаче территорий.

Ночью в Армении протестующие сломали двери и ворвались в здания правительства и парламента, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

В кабинете искали премьера Пашиняна, но не нашли. Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян был избит — его вытащили из автомобиля прямо на улице.

На кадрах видно, что разъяренные люди перевернули шкафы, разбросали разные предметы, документы, удостоверения и ряд других вещей.

Около 3 часов ночи депутаты начали собирать экстренное заседание парламента. В зале заседаний царил хаос, депутаты бросали друг в друга пустые пластиковые бутылки.

Кремль и здание МИД.
© Sputnik / Владимир Песня
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Протестующие покинули зал, призвав депутатов отменить принятое решение по Карабаху и выйти к ним на улицу. Однако диалог так и не состоялся.

Семнадцать оппозиционных партий Армении планируют провести в среду митинг в Ереване в связи с подписанным заявлением о прекращении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, сообщается в совместном заявлении политических сил, размещенном на сайте партии "Дашнакцутюн".

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