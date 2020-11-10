Протестующие разгромили в Ереване властные кабинеты

Ночью в Армении протестующие сломали двери и ворвались в здания правительства и парламента, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
В кабинете искали премьера Пашиняна, но не нашли. Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян был избит — его вытащили из автомобиля прямо на улице.
На кадрах видно, что разъяренные люди перевернули шкафы, разбросали разные предметы, документы, удостоверения и ряд других вещей.
Около 3 часов ночи депутаты начали собирать экстренное заседание парламента. В зале заседаний царил хаос, депутаты бросали друг в друга пустые пластиковые бутылки.
Протестующие покинули зал, призвав депутатов отменить принятое решение по Карабаху и выйти к ним на улицу. Однако диалог так и не состоялся.
Семнадцать оппозиционных партий Армении планируют провести в среду митинг в Ереване в связи с подписанным заявлением о прекращении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, сообщается в совместном заявлении политических сил, размещенном на сайте партии "Дашнакцутюн".
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