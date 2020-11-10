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Путин пообещал, что скоро будет зарегистрирована третья вакцина от коронавируса

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Коронавирус нового типа распространяется по миру (2291)
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Sputnik Молдова
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Российский лидер сделал свое заявление на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации, которое прошло в формате видеоконференции.

Владимир Путин также напомнил о двух предыдущих препаратах, разработанных и зарегистрированных в России.

"И причем исследования показали, уже показали и подтвердили, что, во-первых, эти вакцины безопасны, нет никаких серьезных последствий после их применения и, во-вторых, они все эффективны", - отметил президент.

Он подчеркнул, что международному сообществу нужно объединить усилия для борьбы с пандемией, и призвал не политизировать процессы по созданию лекарства от COVID-19.

Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
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ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В состав ШОС сейчас входят восемь стран - Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Четыре страны - Белоруссия, Афганистан, Иран и Монголия - имеют статус наблюдателей. Шесть стран являются "партнерами по диалогу ШОС" - это Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

В 2020 году в организации председательствует Россия, заседание в этом году прошло в режиме видеоконференции.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (2291)

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