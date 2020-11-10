Соглашение по Нагорному Карабаху: о чем договорились лидеры Азербайджана, Армении и России

Договоренность Москвы, Баку и Еревана приветствовали во многих столицах мира, благодарность российским властям за их вклад в прекращение войны выразили в ООН.

Лидеры Азербайджана, Армении и России достигли соглашения по ситуации в Нагорном Карабахе. В совместном заявлении, озвученном президентом Владимиром Путиным, говорится, что стороны договорились о полном прекращении огня и военных действий с 00:00 по московскому времени 10 ноября 2020 года.

Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, а в непризнанную НКР вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

Баку и Ереван обязались начать обмен пленными. Также Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Ситуация в непризнанной республике обострилась в сентябре этого года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации. Предыдущие попытки перемирия между сторонами оказались безуспешны.

Подробности в нашем видео.

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