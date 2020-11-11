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Тысячи километров по Атлантике: в Ирландии нашли капсулу времени с российского ледокола

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© Video : Youtube / RT на русском
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201111/32419802/tysyachi-kilometrov-po-atlantike-v-ireland-nashli-kapsulu-vremeni-s-rossiyskogo-ledokola.html

Артефакт обнаружили серферы Софи Керран и Конор Маклори на одном из пляжей в графстве Донегол. Сначала находка их озадачила.

Присутствовали даже некоторые опасения.

"Сначала мы не решались поднять ее, так как мы думали, что это может быть бомба", — рассказала газете Irish Post девушка.

Изучая металлический предмет, молодые люди заметили на поверхности выгравированные слова на русском языке. Они отправили фотографию своему другу из России, который сказал, что там написано "Капсула времени".

Лагуна во время отлива на острове.
© Sputnik / Александр Ковалев
Письмо, отправленное по волнам в бутылке 108 лет назад, нашло адресата

После вскрытия внутри нее обнаружили множество фотографий, письма, меню и путевые дневники экипажа российского атомного ледокола "50 лет Победы".

Все эти вещи связанны с экспедицией, которая проводилась почти 30 лет назад, но капсулу поместили в глыбу льда на Северном полюсе только в 2018 году.

Тот факт, что лед растаял и капсула проделала расстояние в четыре тысячи километров до западного побережья Ирландии за такой короткий промежуток времени, вызывает серьезные опасения по поводу климатических изменений.

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