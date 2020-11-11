Окончательная остановка: депо списанных трамваев - видео

Жителям Челябинска удалось с воздуха заснять стоянку на Свердловском проспекте, куда стекаются отслужившие свой срок машины.

В прицел видеокамеры квадрокоптера попали десятки списанных трамваев.

Срок службы этого вида общественного транспорта велик, но каждый из них, пробегав 20 лет на городских линиях, попадает сюда, в городское депо №2.

Это целое кладбище, где списанная техника ждет своей очереди в цех по переработке - все вышедшие из строя трамваи передают на металлолом.

Как ни печальна эта картина, но выглядит последнее пристанище трамваев очень монументально.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova