Окончательная остановка: депо списанных трамваев - видео

В прицел видеокамеры квадрокоптера попали десятки списанных трамваев.
Срок службы этого вида общественного транспорта велик, но каждый из них, пробегав 20 лет на городских линиях, попадает сюда, в городское депо №2.
Это целое кладбище, где списанная техника ждет своей очереди в цех по переработке - все вышедшие из строя трамваи передают на металлолом.
Как ни печальна эта картина, но выглядит последнее пристанище трамваев очень монументально.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>