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Окончательная остановка: депо списанных трамваев - видео

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© Video : Youtube / RT на русском
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201111/32419859/konechnaya-ostanovka-v-chelyabinske-zasnyali-s-vozdukha-depo-spisannykh-tramvaev---video.html

Жителям Челябинска удалось с воздуха заснять стоянку на Свердловском проспекте, куда стекаются отслужившие свой срок машины.

В прицел видеокамеры квадрокоптера попали десятки списанных трамваев.

Трамвай на центральной улице Кишинёва, архивное фото.
© Photo : Domeniu public
Кишинев: "ехали по улицам трамваи, ехали куда-то умирать"

Срок службы этого вида общественного транспорта велик, но каждый из них, пробегав 20 лет на городских линиях, попадает сюда, в городское депо №2.

Это целое кладбище, где списанная техника ждет своей очереди в цех по переработке - все вышедшие из строя трамваи передают на металлолом.

Как ни печальна эта картина, но выглядит последнее пристанище трамваев очень монументально.

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