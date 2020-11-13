Нагорный Карабах: российские миротворцы вошли в Степанакерт - видео

Конашенков также проинформировал, что передовые подразделения российского миротворческого контингента, дойдя до города Шуши, приступили к развертыванию наблюдательных постов.
"Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения", — добавил генерал-майор.
Он уточнил также, что вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты десять наблюдательных постов. Четыре из них находятся в зоне ответственности "Юг".
Подразделения миротворческого контингента взяли под контроль Лачинский коридор, который соединяет Карабах с Арменией, были выставлены шесть временных наблюдательных постов.
За трое суток совершено 73 самолеторейсов, перевезено 1103 военнослужащих и 1168 единиц техники.
Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, с 10 ноября начинается полное прекращение огня, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, стороны также должны обменяться пленными.
Подробнее о деталях развертывания миротворческих войск узнайте из видео.
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