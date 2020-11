Нагорный Карабах: российские миротворцы вошли в Степанакерт - видео

Конашенков также проинформировал, что передовые подразделения российского миротворческого контингента, дойдя до города Шуши, приступили к развертыванию наблюдательных постов.

Он уточнил также, что вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты десять наблюдательных постов. Четыре из них находятся в зоне ответственности "Юг".