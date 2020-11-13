Видео - Граффити в честь Хабиба Нурмагомедова и его отца

В нем участвуют художники из разных городов России.
Граффити на стену дома нанес российский художник Вячеслав Каменских (Slava Moff).
А непосредственным автором самого рисунка является другой художник - Коде Абдо, более известный в интернете под псевдонимом BossLogic.
Рисунок появился в соцсетях художника сразу после окончания боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.
Победив в этом поединке, Нурмагомедов заявил о завершении своей многолетней и успешной спортивной карьеры.
This fight meant more.— BossLogic (@Bosslogic) October 24, 2020
Congratulations, champion@TeamKhabib#ufc254 pic.twitter.com/dWpNcZPJQY
Этот поединок был очень непростым для бойца – первый бой после трагической кончины отца спортсмена, Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля 2020 года в одной из больниц Москвы из-за осложнений коронавирусной болезни.
За свою карьеру Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах, одержав 29 побед.
Смотрите на видео, как выглядит десятиметровый рисунок и сравните его с оригиналом.
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