Видео - Граффити в честь Хабиба Нурмагомедова и его отца

Арт-объект был создан в рамках фестиваля стрит-арта "Стена", который проходит в Дербенте второй год подряд.

В нем участвуют художники из разных городов России.

© Video : youtube / Farid Muslimov / Ruptly / youtube / UFC Russia / instagram / khabib_nurmagomedov / youtube / Omar abu Haydar / vk / teamkhabib / youtube / Khabib Nurmagomedov / instagram / jonnybones / ufc.com / twitter / @JonnyBones Видео - Хабиб Нурмагомедов завершил спортивную карьеру

Граффити на стену дома нанес российский художник Вячеслав Каменских (Slava Moff).

А непосредственным автором самого рисунка является другой художник - Коде Абдо, более известный в интернете под псевдонимом BossLogic.

Рисунок появился в соцсетях художника сразу после окончания боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.

Победив в этом поединке, Нурмагомедов заявил о завершении своей многолетней и успешной спортивной карьеры.

Этот поединок был очень непростым для бойца – первый бой после трагической кончины отца спортсмена, Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался 3 июля 2020 года в одной из больниц Москвы из-за осложнений коронавирусной болезни.

За свою карьеру Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах, одержав 29 побед.

Смотрите на видео, как выглядит десятиметровый рисунок и сравните его с оригиналом.

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