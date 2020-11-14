Молдова: бесконечный политический кризис

Вспоминаем главные этапы непростой политической жизни Республики Молдова, в которой что ни год — то кризис.

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Редкое государство на постсоветском пространстве может похвалиться политической стабильностью и согласием в обществе. По уровню политической нестабильности Молдова — в числе лидеров, если не по силе, то по частоте и непрерывности потрясений.

Фактически, политический кризис в нашей стране не прекращался с момента объявления независимости. А в последние годы, на фоне обострения геополитической конфронтации, политологи говорят уже не о трениях между политиками, а о глубоком расколе в обществе.

Напомним в видеоролике об основных этапах политического противоборства в нашей стране.

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