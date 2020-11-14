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Видео - Прощайте, Маэстро: вспоминая Армена Джигарханяна

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© Video : Youtube / RT на русском
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201114/32459751/video-proschayte-maestro-vspominaya-armena-dzhigarkhanyana.html

Близкий друг, замечательный актер, невосполнимая потеря. На 86-м году жизни скончался народный артист СССР Армен Джигарханян.

За годы работы в театре и кино Армен Борисович Джигарханян сыграл примерно в 300 фильмах и 60 спектаклях. В 1996-м возглавил Московский драматический театр, названный его именем.

Джигарханян в фильме Здравствуй, это я
© Sputnik / РИА Новости
Соболезнования в связи с кончиной Армена Джигарханяна направил Владимир Путин

Кончина этого  уникального актера является невосполнимой потерей. Так сказал журналистам РИА Новости директор театра "Ленком" Марк Варшавер. 

"Потеря для всего творческого мира невосполнимая - ушел уникальный, непредсказуемый, поистине великий артист - последний из могикан. ...  Как играл Джигарханян - это настоящая школа для актеров, надо было смотреть, записывать, как он это делал. Таких артистов уже практически не осталось. Недавно мы переживали потерю Михаила Жванецкого, и вот, еще одна страшная невосполнимая потеря - ушел великий артист", - сказал он.

Народный артист России Игорь Костолевский, сыгравший вместе с Джигарханяном в фильме "Тегеран-43" и друживший с ним, считает, что Армен Борисович был выдающимся артистом, пишет Sputnik Армения.

"Он оказал влияние на многие поколения. Я знаю артистов, которые до сих пор говорят его интонацией. Для меня была большая честь выходить с ним на сцену, и я многому у него научился, надеюсь… Уход Армена Борисовича - невосполнимая потеря для всего искусства".

Памяти Маэстро посвящен этот видеоролик.

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