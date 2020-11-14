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Видео - Командующий российскими миротворцами - о текущей ситуации в Нагорном Карабахе

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© Video : Министерство обороны Российской Федерации
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/video/20201114/32461551/video-komanduyuschiy-rossiyskimi-mirotvortsami-o-tekuschey-situatsii-v-nagornom-karabakhe.html

Российские миротворцы в Карабахе завершают развертывание наблюдательных постов вдоль всей линии соприкосновения.

Об этом 14 ноября сообщил командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

"15-я отдельная мотострелковая миротворческая бригада центрального военного округа … сегодня полностью завершает развертывание всех наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения", - сказал он.

Кроме того, Мурадов проинформировал, что Соглашение о прекращении огня в Карабахе выполняется, боевых действий нет.

В соответствии с трехсторонним соглашением к 13 ноября в Нагорный Карабах была введена почти половина двухтысячной группировки российских миротворцев (из 15-й отдельной мотострелковой бригады) со штатной боевой техникой, включая вертолеты Ми-24 и Ми-8, бронетранспортеры  БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун". С начала проведения миротворческой операции из Ульяновска на авиабазу Эребуни выполнено 56 рейсов Ил-76, перевезено более 800 военнослужащих, 119 единиц вооружения и военной техники.

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