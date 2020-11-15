Выборы президента Молдовы и надежды избирателей

Смотрите в прямом эфире Sputnik Молдова онлайн-конференцию на тему "Выборы президента Молдовы – второй тур: какой лидер нужен государству".

О предвыборной ситуации перед вторым туром, о причинах постоянного раскола в политической среде РМ, об объединении всех ветвей власти для решения общегосударственных, общенациональных задач в Молдове, а также о выборах президента и поствыборной ситуации в США рассказывает политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов.

В Молдове 1 ноября прошли президентские выборы. После обработки 100% протоколов, по данным ЦИК, ни один из политиков не преодолел планку в 50%, поэтому для определения победителя потребовался второй тур, который проходит 15 ноября. В него вышли экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.

Избирательные участки открылись в 07.00 и работают до 21.00.

В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили во второй тур президентских выборов.

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