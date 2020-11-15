Выборы президента Молдовы и надежды избирателей

О предвыборной ситуации перед вторым туром, о причинах постоянного раскола в политической среде РМ, об объединении всех ветвей власти для решения общегосударственных, общенациональных задач в Молдове, а также о выборах президента и поствыборной ситуации в США рассказывает политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов.
Избирательные участки открылись в 07.00 и работают до 21.00.
В октябре 2016 года Додон и Санду уже выходили во второй тур президентских выборов.
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